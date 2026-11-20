Є овоч, який здатен збагатити смак страви

Щоб м’ясний бульйон вийшов насиченим і запашним, до нього зазвичай додають моркву, цибулю та спеції. Проте є ще один овоч, здатний збагатити смак страви. Видання Pysznosci розповідає, який інгредієнт зробить м’ясний бульйон ароматнішим.

Що можна додати до м’ясного бульйону?

До м’ясного бульйону можна спробувати додати савойську капусту. Цей овоч ідеально підкреслить смак супу та додасть йому ніжних горіхових ноток.

Крім того, додавання капусти також підсилить аромат бульйону.

У якій кількості слід додавати капусту?

Кількість капусти залежить від того, наскільки насиченим має бути смак бульйону. Якщо любите наваристий бульйон, варто додати половину качана. В іншому разі достатньо одного-двох листків.

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