Трохи каламутний бульйон все одно залишається смачним і безпечним для вживання

Наступного дня смак і аромат домашнього бульйону часто стають насиченішими. Однак під час повторного нагрівання він може стати каламутним. Як правильно розігріти страву, щоб вона залишилася прозорою, розповідає видання Pysznosci.

Чому бульйон стає каламутним під час повторного нагрівання?

Під час повторного нагрівання інтенсивне кипіння підіймає з дна каструлі осад і дрібні частинки білка та розподіляє жир у рідині, через що бульйон стає каламутним. Проблема посилюється, якщо енергійно перемішувати його ложкою або кілька разів доводити до кипіння.

Як правильно розігрівати бульйон?

Дістаньте бульйон із холодильника за кілька хвилин до підігрівання, особливо якщо у вас є час. Це не обов’язково, але дозволяє плавніше підвищити температуру страви. Потім перелийте потрібну порцію в чисту каструлю. Замість того щоб підігрівати весь запас, візьміть стільки бульйону, скільки ви подасте одразу.

Встановіть малу або середню потужність конфорки й нагрівайте бульйон. Не помішуйте його без потреби, а якщо хочете розподілити жир, що зібрався на поверхні, обережно похитуйте каструлю за ручки.

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Бульйон має бути дуже гарячим, над його поверхнею має підійматися пара, але інтенсивного кипіння слід уникати. Коли з’являться поодинокі маленькі бульбашки біля країв каструлі, зменште вогонь.

Що робити, якщо бульйон втратив прозорість?

Якщо бульйон став каламутним саме через інтенсивне кипіння, це не означає, що він зіпсувався. Можна процідити страву через щільне сито, застелене марлею або чистою тканинною серветкою, щоб затримати більші частинки.