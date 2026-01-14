фото SHUBA

Саме вони формують унікальний та виразний аромат та смак страви

Щоб домашній бульйон набув характерного, глибокого смаку та аромату, важливо правильно підібрати не лише овочі та м’ясо, а й спеції. Саме вони формують унікальний та виразний аромат та смак страви. Doradcasmaku розповідає, які спеції слід додати до бульйону. Базові спеції для класичного бульйону Лавровий лист – це одна з найважливіших спецій для бульйону, що надає супу його особливого смаку та аромату. Сіль та перець – також базові спеції, без яких бульйон може вийти не таким смачним. Гвоздика – чудово поєднується з лавровим листям, витягуючи з бульйону ще більше смаку. Більш виразні та ароматні спеції Любисток – має дуже характерний смак, який може здаватися гострим та гіркуватим. Однак він додає бульйону характеру та робить ого надзвичайно ароматним. Петрушка – свіжа або сушена не лише прикрашає страву, а й освіжає її. Сушені овочі – можуть підсилити смак та колір бульйону.

