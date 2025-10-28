Бульйон найчастіше готують із м’яса птиці, зокрема курки чи індички

Готувати бульйон варто уважно, щоб зберегти насичений смак та чистий золотистий колір. УНІАН розповідає, як приготувати прозорий та смачний бульйон.

Як приготувати прозорий бульйон?

Бульйон найчастіше готують із м’яса птиці, зокрема курки чи індички. Проте така страва не терпить поспіху, тому готувати бульйон потрібно тільки з розмороженого до кімнатної температури м’яса, аби не було накипу, який може зробити його каламутним.

Також варто ретельно промити м’ясо, залити його холодною водою та додати потрібні спеції та овочі, а також неочищену цибулину – саме вона надасть золотистого кольору, насиченого смаку та прибере зайву каламутність.

І готувати такий бульйон потрібно щонайменше годину на помірному вогні.

Іноді навіть дотримуючись усіх порад, у вас може вийти каламутний бульйон. Річ може бути у тому, що в обраному вами шматку м’яса було надто багато білка, який вплинув на колір, або ж страва перекипіла. Інколи ситуацію можна врятувати, і для цього існує кілька варіантів, що робити: