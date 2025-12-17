Часто вони виходять дуже твердими через велику кількість борошна або меду

Імбирні пряники часто готують перед Різдвом, тому що вони добре зберігаються та не сохнуть. Кулінари пов’язують таку особливість з тим, що чим довше вони вбиратимуть вологу з повітря, тим сильніше вони розм'якшуватимуться. Але часом вони виходять дуже твердими через велику кількість борошна або меду. Shuba розповідає, як повернути імбирним пряникам м’якість.

Як повернути імбирним пряникам м’якість?

Викладіть імбирні пряники на деко та поставте на 5-10 хвилин у розігріту до 200°C духовку, попередньо збризнувши їх водою. Якщо ваші пряники вже покриті глазур’ю, бризкайте водою дуже обережно.

Також ви можете спробувати покласти тверді пряники у мікрохвильову піч. Викладіть їх на паперову тарілку та злегка збризкайте водою. Потім загорніть у паперовий рушник та поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд за високої температури. Пряники будуть м’якими та теплими.