Низькі температури впливають на роботу двигуна

У холодну пору року водії часто запускають двигун та чекають, перш ніж рушити в дорогу, але не всі чітко розуміють, навіщо це потрібно та скільки часу варто чекати. УНІАН розповідає, навіщо прогрівати машину взимку.

Навіщо прогрівати двигун?

Низькі температури впливають на роботу двигуна, і коли двигун довго стоїть на морозі, моторне мастило густіє та менш ефективно змащує деталі. І якщо почати рух без прогріву, двигун працюватиме з підвищеним навантаженням, знос збільшиться, а витрата палива стане більшою.

В довгостроковій перспективі не прогрівання машини може призвести до серйозних проблем, наприклад, нестабільної роботи мотора, проблем з турбіною чи коробкою передач.

Скільки хвилин потрібно прогрівати двигун взимку?

Сучасним автомобілям достатньо кількох хвилин, щоб масло почало нормально циркулювати. У середньому взимку двигун прогрівають 1–3 хвилини за невеликого мінуса та близько 3–5 хвилин – у сильніший мороз. Після цього можна починати рух, але перші кілометри варто все ж їхати спокійно, без різких прискорень – адже саме в цей момент двигун остаточно виходить на робочий режим.