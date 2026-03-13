Рухайтеся в напрямку шліфування металу

Мийка з нержавіючої сталі з часом може втрачати блиск, покриватися плямами від води та залишками жиру. Такі забруднення поступово накопичуються і роблять поверхню тьмяною. Проте повернути чистоту та блиск можна за допомогою простих засобів, які часто є на кухні. Як відмити мийку, не пошкодивши її, пише Southern Living.

Одним із найефективніших варіантів є використання харчової соди. Вона має м’яку абразивну структуру, яка допомагає видалити забруднення, але не пошкоджує поверхню металу. Крім того, сода добре усуває неприємні запахи, які можуть з’являтися у зливі.

Чому сода підходить для очищення мийки

Нержавіюча сталь є доволі міцним матеріалом, але для її очищення не підходять агресивні засоби. Жорсткі абразиви або грубі щітки можуть залишати подряпини.

Харчова сода діє делікатніше. Її дрібні частинки допомагають прибрати наліт від жорсткої води, залишки їжі та жирні плями. Водночас вона не пошкоджує захисний шар металу.

Що знадобиться для очищення:

харчова сода;

засіб для миття посуду;

оцет або перекис водню – за бажанням;

м’яка губка або серветка з мікрофібри;

стара зубна щітка.

Покрокове очищення мийки

Спочатку приберіть із раковини губки, підставки та інші предмети. Після цього добре змочіть поверхню теплою водою.

Посипте всю мийку тонким шаром харчової соди. Вона повинна рівномірно покривати дно, стінки та ділянку навколо зливу.

Залиште соду на кілька хвилин. Потім нанесіть кілька крапель засобу для миття посуду на губку або м’яку тканину та почніть обережно чистити поверхню.

Рухайтеся в напрямку шліфування металу. Це допоможе уникнути появи помітних подряпин.

Особливу увагу приділіть ділянці навколо зливу та місцям, де найчастіше накопичується бруд.

Як очистити важкодоступні місця

Для кутів і стиків зручно використовувати стару зубну щітку. Якщо на поверхні є стійкі плями або мінеральні відкладення, можна посилити дію соди.

Для цього нанесіть на забруднене місце трохи оцту або кілька крапель тривідсоткового перекису водню. Залиште на 10–15 хвилин, після чого ще раз обережно почистьте поверхню.

Завершення очищення

Після очищення ретельно змийте залишки соди теплою водою. Потім витріть мийку насухо чистою серветкою з мікрофібри. Поліруйте поверхню у напрямку шліфування металу. Це допоможе відновити блиск і запобігти появі нових плям від води.