Приготування страв із тіста приносить задоволення, але після цього потрібно відмити засохлі залишки, що є складним завданням. Таке прибирання займає багато часу та псує кухонні губки. Ukr.Media розповідає, як легко впоратися з цією проблемою.

Як очистити посуд від тіста?

Спочатку зберіть увесь використаний посуд. Залийте його теплою, але не гарячою водою та залиште на 10-20 хвилин. Це дозволить розм’якшити засохле тісто.

Далі використайте вінчик, щоб зняти розм’якшені залишки з посуду. Він добре очищає та не пошкоджує поверхню посуду. Після цього достатньо злегка промити посуд губкою та обполоснути водою, щоб видалити дрібні частинки тіста, що залишилися.

Як очистити робочу поверхню?

Для очищення робочої поверхні від борошна використовуйте силіконову лопатку. Вона допоможе легко зібрати борошно та залишки. Після цього достатньо буде протерти стіл вологою ганчіркою.