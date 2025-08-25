Для цього способу вам потрібна звичайна таблетка для посудомийної машини

Пригорілі каструлі та сковорідки – поширена проблема, але щоб очистити їх, не потрібно витрачати купу зусиль. Express розповідає, що існує один засіб, який ми не звикли використовувати для очищення посуду.

Чим відмити пригорілу каструлю?

Для цього способу вам потрібна звичайна таблетка для посудомийної машини. Наповніть каструлю чи сковороду водою до рівня, де є прилиплий нагар, і додайте туди таблетку. Поставте каструлю на плиту та доведіть воду до кипіння. Періодично помішуйте воду, щоб таблетка почала діяти.

Поки вода кипітиме, пригорілий матеріал почне відділятися від поверхні посуду. Цей процес може тривати кілька хвилин, тому не забувайте помішувати воду. Щойно залишки розчиняться, просто помийте каструлю, як зазвичай. Але якщо плями залишилися, повторіть цей процес.

Для тих, у кого немає під рукою таблетки для посудомийної машини, засіб для миття посуду може служити гідною альтернативою. Додайте щедру порцію рідкого засобу для миття посуду в гарячу воду та виконайте ті ж кроки.