На фінальному етапі можна додатково відполірувати ручки за допомогою розчину оцту та води

Якщо ручки газової плити вкрилися жиром та брудом, існують ефективні способи впоратися з цими забрудненнями. УНІАН розповідає, як очистити ручки плити народними засобами.

Спосіб №1

Використайте розчин з оцту та води. Знявши ручки, їх потрібно замочити у суміші з оцту та води у пропорції 1:1 на 20 хвилин. Потім деталі варто дістати, посипати харчовою содою та потерти старою зубною щіткою. Наприкінці ручки варто промити під проточною водою.

Спосіб №2

Використайте суміш із нашатирю та мила. Працювати з цим розчином потрібно в масці, щоб не вдихати пари аміаку. У літрі теплої води розчиніть одну чайну ложку нашатирю та одну столову ложку рідкого мила. Можна використати господарське мило замість рідкого, тоді ефект буде сильнішим. У цю суміш потрібно опустити ручки та зачекати 15-20 хвилин, після чого дістати їх та промити під водою, протираючи м’якою губкою.

На фінальному етапі можна додатково відполірувати ручки за допомогою розчину оцту та води, але пропорція має бути 2:1 (2 частини оцту на 1 частину води). У цю суміш вмочіть ганчірку та відполіруйте деталі до блиску.