Промивання квашеної капусти справді зменшує кислотність, але разом із нею капуста втрачає частину вітамінів та мікроелементів

Квашена капуста – дуже популярний продукт, особливо взимку, але інколи вона може вийти надто кислою. І багато хто у такому разі промивають капусту водою, що пом’якшити її смак, але кулінарні експерти радять уникати цього кроку. ТСН розповідає, чому не варто промивати квашену капусту водою.

Чому не варто промивати капусту?

Промивання квашеної капусти справді зменшує кислотність, але разом із нею капуста втрачає частину вітамінів та мікроелементів, а також природні ферменти та хрумкість. Після контакту з водою капуста стає м’якшою, водянистою та її користь значно знижується.

Що робити, якщо квашена капуста кисла?

Оптимальним рішенням буде позбутися зайвого розсолу. Для цього відкиньте капусту на друшляк та дайте стекти соку, і за потреби злегка відтисніть руками. Цей метод зменшує кислотність, не руйнуючи текстуру продукту.

Але якщо смак усе ще занадто різкий для вас, капусту можна змішати зі свіжою. Варто додати приблизно третину або половину свіжої капусти від загального об’єму. Такий трюк допоможе м’яко вирівняти смак та зберегти хрумкість.