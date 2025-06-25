Варто уникати використання абразивних мийних засобів чи інструментів, які можуть подряпати нержавіючу сталь

Сковорідки з нержавіючої сталі цінують за довговічність та рівномірне нагрівання, однак чистити їх не завжди приємно. Souther Living розповідає, як правильно це робити.

Перш ніж чистити сковорідки з нержавіючої сталі, слід врахувати кілька речей. По-перше, ніколи не мийте сковорідку, поки вона ще гаряча. Занурення гарячої сковорідки у холодну воду може призвести до їхньої постійної деформації. Також потрібно перевірити інструкцію від виробника щодо будь-яких конкретних рекомендацій. Варто уникати використання абразивних мийних засобів чи інструментів, які можуть подряпати нержавіючу сталь.

Як чистити сковорідки з нержавіючої сталі

Що вам потрібно для миття:

тепла вода;

засіб для миття посуду;

чиста губка або тканина;

м'який рушник для сушіння;

Як почистити сковорідку:

Промийте сковорідку теплою водою, щоб видалити будь-які залишки їжі. Наповніть сковорідку теплою мильною водою та залиште її на 5-15 хвилин. Використовуйте чисту губку або тканину, щоб потерти сковороду, звертаючи увагу на будь-які стійкі плями. Ретельно промийте сковороду теплою водою. Витріть сковорідку насухо м’яким рушником, щоб уникнути плям, які легко побачити на нержавіючій сталі.

Якщо після промивання та замочування залишились якісь залишки їжі, потрібно використати харчову соду та оцет. Посипте харчовою содою поверхню та налийте на неї трохи оцту або лимонного соку. Через реакцію суміш почне шипіти, але дайте їй настоятися кілька хвилин. Потім використовуйте м’яку губку, щоб протерти сковорідку. В кінці потрібно промити її водою та витерти насухо м’яким рушником.