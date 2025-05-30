Харчова сода можу подряпати або пошкодити делікатну поверхню

Харчова сода – універсальний засіб для прибирання, але її абразивні властивості можуть пошкодити деякі поверхні. Southern Living розповідає, що ніколи не потрібно чистити содою.

Що ніколи не можна чистити содою?

Алюмінієвий посуд

Багато типів металевих поверхонь можуть впоратися з грубими частинками харчової соди, але тримайте її якомога далі від алюмінію. Якщо на ваших алюмінієвих сковорідках або тацях є плями або наліт, що важко виводяться, оберіть інший засіб для чищення, оскільки харчова сода може пошкодити алюміній.

Адже алюміній – м’який метал, і використання харчової соди може спричинити хімічну реакцію, через що поверхня може зіпсуватися.

Предмети з антикварного срібла

Харчова сода можу подряпати або пошкодити делікатну поверхню антикварного срібла. Краще використовувати спеціальну поліроль для срібла або звернути до фахівця з чищення.

Мідний посуд

Харчову соду не слід використовувати для чищення мідних каструль і сковорідок, якщо ви хочете, щоб вони служили довго. Харчова сода може вступати в реакцію з міддю, що призведе до її швидкого потемніння.

Склопластикові ванни (Fiberglass Bathtubs)

Якщо у вас багато бруду на стінках ванни, у вас може виникнути спокуса використати харчову соду, щоб полегшити чистку. Але не поспішайте діставати щітку для чищення та розсипати порошок, інакше ви ризикуєте пошкодити поверхню ванни.

Скло

Харчова сода та скло не поєднуються. Не використовуйте цей засіб біля скляних поверхонь, включаючи вікна, скляний посуд або скляні плити, інакше ви ризикуєте їх пошкодити. Через те, що харчова сода має абразивні часточки, вона може спричинити подряпини на скляних поверхнях.

Мармурові поверхні

Не варто використовувати соді для очищення будь-яких мармурових поверхонь. Зернистість цього порошку може призвести до того, що камінь втратить свій блиск або на ньому з’являться подряпини

Шкіряні меблі та одяг

Якщо у вас є шкіряні речі, які ви хочете почистити, хай то диван, крісло, ремінь або куртка, не використовуйте харчову соду. Шкіра містить природні олії, які роблять матеріал еластичним. Якщо ці олії видалити, шкіра може почати тріскатися і втратити свою пружність. Дивани та крісла покриються тріщинами, куртки та пальта не будуть так гарно висіти, а туфлі та черевики будуть м'ятися і з часом теж потріскаються.

Пофарбовані поверхні

Пофарбовані поверхні, такі як стіна або пофарбований стілець, не можна чистити харчовою содою. Існує ризик, що сода може залишити сколи чи подряпини на фарбі або вплинути на гладку поверхню. Якщо вам потрібно почистити пофарбовану поверхню, обирайте засіб, який призначений для фарби.