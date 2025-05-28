Звичайне миття не завжди допомагає, але існує кілька дієвих методів очищення

Жовті плями на пластиковому посуді чи кухонних приладах – поширене явище, особливо після контакту з олією, соусами або продуктами з яскравими пігментами, такими як куркума або помідори. Звичайне миття не завжди допомагає, але існує кілька дієвих методів очищення. Ukr.Media розповідає, як вивести жовті плями з пластикового посуду та поверхонь.

Що допоможе позбутися плям?

Почніть з харчової соди. Змішайте її з водою до пастоподібного стану, нанесіть на забруднені ділянки та залиште на 15-20 хвилин. Потім ретельно промийте посуд теплою водою. Якщо цього замало – використайте лимонний сік. Нанесіть трохи соку на губку або ганчірку та протріть забруднені місця. Також ви можете змішати лимон з содою для посилення ефекту.

Для гладких поверхонь, таких як пластикові меблі, кнопки або пульти, підійде спирт або медичний антисептик. Нанесіть трохи спирту на ватний диск та протріть проблемну ділянку.

Для контейнерів, кухонного пластику та термосів підійде оцет з рідиною для миття посуду. Вам потрібно змішати у рівних пропорціях оцет та засіб для миття посуду, нанесіть на плями. Залиште на 10-15 хвилин і протріть щіткою або губкою. Цей метод також добре усуває запахи, що залишаються на пластикових контейнерах.

Від стійких плям, зокрема від томатів, допоможе гаряча вода з таблеткою для посудомийної машини. У миску налийте гарячу воду, розчиніть таблетку і замочіть у ній посуд на годину. Потім добре промийте.

Що робити з плямами на інших поверхнях?

Щоб прибрати плями або пожовклість зі стільниці, холодильника чи підвіконня, використовуйте аптечний димексид. Він добре працює видаляючи найрізноманітніші плями та жовтизну, але його не можна застосовувати для миття будь-якого посуду, бо він токсичний. Тож працювати треба тільки у рукавичках – нанесіть засіб на ватний диск та тріть поверхню, яку треба очистити.

Якщо забруднення занадто сильне, краще скористатися спеціальними хімічними засобами для пластику. Але найкращий варіант – своєчасна профілактика. Мийте посуд та інструменти одразу після використання або своєчасно міняйте на нові.