Потрібно обережно поводитися з нагрівальним елементом, адже його стан впливає на працездатність пристрою

Після кількох приготувань у мультиварці на її стінках, кришці та нагрівальних елементах зазвичай накопичується жир. І якщо вчасно не видалити забруднення, вони з часом ставатимуть усе більш стійкими. Сzystota розповідає, як повернути мультиварці чистоту без зайвих зусиль.

Як відмити жир у мультиварці?

Почнемо з того, як почистити чашу мультиварки. Зазвичай чаші бувають керамічними або тефлоновими, проте існують і силіконові. Якщо у вас силіконова чаша, краще не використовувати наступні методи для її очищення.

Є кілька способів очищення чаші:

Оцет: налийте в миску рівну кількість оцту і води, потім увімкніть режим «варіння» або «варка» на 15-20 хвилин. Після цього вимийте чашу і протріть її м’якою тканиною. Сода: посипте дно мультиварки содою, додайте гарячої води й варіть суміш 15-20 хвилин. Потім ретельно вимийте миску. Засіб для миття посуду: цей метод теж ефективний. Спробуйте видавити кілька крапель рідини на дно чаші та протерти м’якою щіткою, а потім додайте трохи води. Вкінці потрібно все змити. Лимонна кислота: 1 упакування лимонної кислоти покладіть на дно пристрою і залийте окропом. Зачекайте 10 хвилин, а потім змийте залишки засобу.

В мультиварці також необхідно мити не тільки чашу, але й інші елементи. Наприклад, очищення внутрішньої частини мультиварки зазвичай простіше, тому що кожну частину можна легко вийняти, а після промити під проточною водою.

Однак очистити нагрівальний елемент складніше, оскільки його неможливо зняти.

Як почистити нагрівальний диск в мультиварці?

Потрібно обережно поводитися з нагрівальним елементом, адже його стан впливає на працездатність пристрою. Просто змішайте лимонну кислоту з водою в пропорції 1:3 та занурте в суміш губку. А потім ретельно протріть нижню частину диска та бічні частини. Проте не варто заливати ці частини водою або сильно терти.

Як альтернативу ви можете використовувати зубну пасту та воду. Змішайте невелику кількість пасти з водою та протріть сумішшю нагрівальний елемент. Завжди використовуйте м’яку ганчірку з мікрофібри, щоб протирати поверхню мультиварки, оскільки вона ніжна і не завдає шкоди.