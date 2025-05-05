Яблучний оцет завжди слід розбавляти перед використанням

Яблучний оцет – це не лише популярний інгредієнт у кулінарії, а й ефективний засіб для прибирання. Завдяки своїм дезодорувальним властивостям, він може стати чудовою альтернативою хімічним мийним засобам. Southern Living розповідає, як можна використовувати цей засіб.

Що можна мити яблучним оцтом?

Скло та дзеркала. Розбавте оцет водою у пляшці з пульверизатором, та використовуйте, щоб мити скло без розводів. Мікрохвильова піч. Нагрійте миску з водою та оцтом всередині мікрохвильовки. Пара допоможе розм’якшити забруднення, які легко витерти. Прання. Додайте пів склянки яблучного оцту у відсік та увімкніть пральну машинку. Завдяки оцту одяг стане м’якшим та не матиме затхлого запаху. Унітаз. Залийте чашку оцту в унітаз та залиште на ніч, а вранці змийте його. Підлога. Якщо вам потрібно нейтралізувати неприємні запахи – використовуйте яблучний оцет.

Як використовувати яблучний оцет?

Яблучний оцет завжди слід розбавляти перед використанням. Адже оцет може бути занадто агресивним для деяких поверхонь, а також має різкий запах. Краще змішайте оцет з водою у пропорції 1:1.

А якщо ви чутливі до запахів, додайте пару крапель ефірної олії – лимон або лаванда є чудовими варіантами.