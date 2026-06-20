Щоб не допустити появи хвороби, досвідчені городники радять приділяти увагу профілактиці

Червень є одним із найважливіших місяців для догляду за томатами. Саме в цей період активізуються збудники багатьох грибкових захворювань, серед яких особливу небезпеку становить фітофтора. Вона здатна за короткий час пошкодити листя, стебла та плоди, суттєво знизивши врожайність рослин. Як захистити майбутній врожай, пише ТСН.

Щоб не допустити появи хвороби, досвідчені городники радять приділяти увагу профілактиці. Для цього можна використовувати доступний засіб на основі молочної сироватки та йоду, який допомагає створити несприятливі умови для розвитку патогенів.

Чому молочна сироватка допомагає захистити томати

Молочна сироватка містить корисні молочнокислі бактерії, які створюють на поверхні листя кисле середовище. Саме такі умови не подобаються грибковим спорам, тому ризик їхнього розвитку значно зменшується.

Крім того, після обприскування на рослинах утворюється тонкий захисний шар, який перешкоджає закріпленню та поширенню патогенних мікроорганізмів.

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Роль йоду в захисті рослин

Йод відомий своїми антисептичними властивостями. У невеликих концентраціях він допомагає знезаражувати поверхню листя та підвищує стійкість томатів до несприятливих умов.

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Також цей мікроелемент бере участь у процесах обміну речовин, сприяє кращому засвоєнню азоту та підтримує загальний стан рослин.

Як приготувати розчин

Для профілактичного обприскування знадобляться:

1 літр молочної сироватки;

9 літрів теплої відстояної води;

10 крапель спиртового розчину йоду.

Усі компоненти ретельно перемішують до однорідності.

Як правильно обробляти томати

Обприскування проводять у суху безвітряну погоду ввечері або в похмурий день. Під прямими сонячними променями краплі можуть спричинити опіки листя.

Розчином ретельно покривають усю рослину, приділяючи особливу увагу нижньому боку листків, де часто накопичується волога та можуть розвиватися спори грибків.

Першу обробку бажано провести незабаром після висаджування розсади на постійне місце. Надалі процедуру повторюють кожні 10–14 днів. Якщо після обприскування пройшов сильний дощ, захисний шар змивається, тому обробку варто повторити.

Чим можна замінити сироватку

Якщо молочної сироватки немає під рукою, допускається використання знежиреного молока. Проте його ефективність зазвичай нижча через інший склад і меншу кислотність.