Першу підгодівлю рекомендують проводити приблизно через два тижні після пересаджування

Пікірування є важливим етапом вирощування томатів, але для молодих рослин це завжди певний стрес. Після пересаджування в окремі ємності розсаді потрібен час, щоб адаптуватися та наростити кореневу систему. Саме тому правильне підживлення допомагає рослинам швидше зміцніти й підготуватися до майбутнього висаджування на грядки. Чим підживити помідори після пікірування, пише УНІАН.

Коли підживлювати томати після пікірування

Першу підгодівлю рекомендують проводити приблизно через два тижні після пересаджування. За цей час рослини встигають адаптуватися до нових умов і починають активно розвиватися.

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Перед внесенням будь-якого добрива ґрунт необхідно зволожити чистою водою. Це допоможе уникнути пошкодження ніжного коріння та покращить засвоєння поживних речовин.

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Дріжджове підживлення для активного росту

Одним із найпопулярніших домашніх добрив для томатної розсади є дріжджовий настій. Він стимулює розвиток кореневої системи та сприяє швидкому росту рослин.

Для приготування підживлення розчиніть 10 грамів сухих дріжджів і 3 столові ложки цукру в 10 літрах теплої води. Залиште суміш настоюватися на кілька днів. Перед використанням розведіть концентрат водою у співвідношенні 1:10.

Йодний розчин для захисту від хвороб

Звичайний аптечний йод допомагає зміцнити розсаду та знижує ризик розвитку грибкових захворювань.

Для приготування розчину достатньо додати 2 краплі йоду до 5 літрів води. Важливо не перевищувати рекомендовану дозу, щоб не пошкодити кореневу систему молодих рослин.

Настій кропиви для природного живлення

Кропива містить багато корисних речовин, необхідних для росту томатів. Таке добриво вважається одним із найкращих натуральних засобів для зміцнення розсади.

Подрібніть приблизно кілограм молодої кропиви, залийте 10 літрами води та залиште для бродіння на 7 днів. Після цього процідіть настій і розведіть його водою у співвідношенні 1:20. Отриманим розчином поливайте рослини під корінь.

Які елементи особливо потрібні розсаді

Після пікірування томатам насамперед необхідні азот, фосфор і калій. Азот відповідає за розвиток зеленої маси, фосфор сприяє зміцненню коріння, а калій допомагає формувати міцний імунітет рослин.

Якщо розсада розвивається повільно або має ослаблений вигляд, можна використовувати комплексні добрива, які містять усі необхідні елементи у збалансованому співвідношенні.

Чому не варто нехтувати підживленням

Своєчасне внесення добрив після пікірування допомагає томатам швидше адаптуватися до нових умов, формувати міцне коріння та здорове листя. Саме від якості розсади багато в чому залежить майбутній урожай, тому цей етап догляду не варто пропускати.

Правильно підживлені рослини легше переносять пересаджування у відкритий ґрунт і надалі радують рясним плодоношенням.