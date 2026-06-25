Після завершення плодоношення вишня починає активно формувати нові пагони

Більшість садівників звикли проводити обрізку плодових дерев навесні або восени. Проте літня обрізка вишні, яку активно практикували раніше, знову набирає популярності. Саме наприкінці червня дерево починає закладати квіткові бруньки майбутнього сезону, тому правильний догляд у цей період може суттєво вплинути на врожай. Що зробити з вишнею у червні, пише Wprost Dom.

Навіщо обрізати вишню влітку

Після завершення плодоношення вишня починає активно формувати нові пагони. Якщо їх занадто багато, дерево витрачає сили на ріст зеленої маси, а не на закладання квіткових бруньок.

Легка літня обрізка дозволяє спрямувати поживні речовини на формування майбутнього врожаю. Крім того, добре освітлена крона краще провітрюється, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань.

Ще однією перевагою літньої обрізки є швидше загоєння зрізів у теплу погоду.

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Які пагони потрібно видаляти

Насамперед видаляють молоді пагони, які надто загущують крону. Якщо приріст досяг приблизно 30 сантиметрів, його можна вкоротити секатором.

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Також варто прибрати:

пошкоджені гілки;

сухі пагони;

гілки, які ростуть усередину крони;

надлишкову прикореневу поросль.

Скелетні та великі гілки влітку обрізати не рекомендують, оскільки це може послабити дерево.

Коли проводити обрізку

Терміни залежать від сорту вишні та періоду плодоношення. Ранні сорти, які вже завершили плодоношення наприкінці червня, можна обрізати одразу після збирання ягід.

Якщо дерево плодоносить у липні, процедуру краще перенести до завершення збору врожаю.

Які переваги дає літня обрізка

Правильне проріджування крони має одразу кілька позитивних наслідків. Дерево отримує більше світла, краще провітрюється та формує більшу кількість квіткових бруньок.

Крім того, літня обрізка:

покращує забарвлення плодів;

сприяє накопиченню цукрів у ягодах;

обмежує надмірний ріст пагонів;

знижує ризик розвитку хвороб;

стимулює майбутнє плодоношення.

Якщо наприкінці червня вишня активно нарощує молоді пагони, легке проріджування може стати одним із найефективніших способів підготувати дерево до наступного сезону та отримати рясний урожай ягід.