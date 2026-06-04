На початку літа виноград активно випускає пасинки – бічні пагони, які ростуть у пазухах листків

Червень вважається одним із найважливіших місяців для виноградної лози. Саме в цей період рослина активно нарощує зелену масу, формує суцвіття та закладає основу майбутнього врожаю. Якщо залишити виноград без належного догляду, наприкінці сезону можна отримати дрібні грона та недостатньо солодкі ягоди. Що робити з виноградом у червні, пише Deccoria.

Видаляйте зайві пагони

На початку літа виноград активно випускає пасинки – бічні пагони, які ростуть у пазухах листків. Якщо їх не контролювати, кущ швидко загущується.

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Надмірна кількість пагонів призводить до того, що рослина витрачає поживні речовини на нарощування зелені замість розвитку плодів. Крім того, загущені посадки гірше провітрюються та частіше уражуються хворобами.

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Підвʼязуйте молоду лозу

Молоді пагони ростуть дуже швидко і можуть легко зламатися під час сильного вітру або зливи.

Щоб уникнути пошкоджень, лозу необхідно регулярно підвʼязувати до шпалер чи інших опор. Це також допомагає рівномірно розподілити пагони та забезпечити їм достатню кількість сонячного світла.

Проріджуйте листя біля грон

Досвідчені виноградарі радять періодично видаляти частину листя навколо майбутніх грон. Завдяки цьому ягоди отримують більше сонця, краще дозрівають і накопичують більше цукрів.

Додатковою перевагою є покращення циркуляції повітря, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань після дощів.

Поливайте правильно

У червні виноград потребує достатньої кількості вологи, особливо під час активного росту пагонів та формування завʼязі.

Поливати кущі потрібно під корінь, намагаючись не змочувати листя та суцвіття. Надлишкова волога на надземній частині рослини створює сприятливі умови для розвитку хвороб.

Захищайте лозу від грибкових захворювань

На початку літа виноград особливо вразливий до борошнистої роси та інших грибкових інфекцій. Першими ознаками проблеми можуть стати світлий або сіруватий наліт на листках і пагонах.

Для профілактики важливо регулярно оглядати рослини, видаляти пошкоджені частини та не допускати надмірного загущення кущів.

Використовуйте натуральні засоби

Для підтримки здоровʼя винограду багато садівників застосовують настої кропиви, хвоща, деревію або часнику. Такі засоби допомагають зміцнити рослини та підвищити їхню стійкість до несприятливих умов.

Регулярне використання натуральних настоїв може стати хорошим доповненням до основного догляду за виноградником.

Чому червень такий важливий для винограду

Саме в перший місяць літа закладається майбутня якість урожаю. Своєчасне видалення зайвих пагонів, правильне підвʼязування, помірний полив і профілактика хвороб допомагають лозі спрямувати сили на формування великих і солодких ягід.