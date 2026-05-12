Плодожерка та фруктова міль здатні за короткий час знищити значну частину врожаю абрикосів, персиків та інших кісточкових культур. Личинки проникають усередину плодів, пошкоджують м'якуш і добираються до кісточки. Через це фрукти починають гнити, опадати та стають непридатними для вживання. Як цьому запобігти, пише Blik.

Особливо активно шкідники поширюються навесні та на початку літа, коли формуються молоді плоди.

Як зрозуміти, що дерева уражені міллю

Однією з головних ознак появи шкідника є клейкий наліт біля основи плодів. Також абрикоси можуть передчасно опадати або мати невеликі отвори на шкірці.

Якщо розрізати пошкоджений плід, усередині часто можна побачити личинку або сліди її руху. Саме через це абрикоси стають червивими та швидко псуються.

Для перевірки садівники часто використовують феромонні пастки. Якщо в них з’являються дорослі метелики, потрібно негайно починати обробку дерев.

Коли потрібно обробляти абрикоси та персики

Першу весняну обробку зазвичай проводять у період активного виходу личинок із яєць. Перед цим рекомендують підготувати сад:

очистити дерева від старої кори;

прибрати сухі гілки та опале листя;

встановити ловчі пояси;

розвісити клейові пастки.

Такі дії допомагають суттєво зменшити кількість шкідників навіть без частого використання хімічних засобів.

Чим обробити дерева до цвітіння

На початку сезону для обробки часто використовують препарати на основі міді або сірки. Вони допомагають знищити зимуючі личинки та водночас захищають дерева від грибкових захворювань.

Садівники найчастіше застосовують:

бордоську суміш;

мідний купорос;

залізний купорос;

карбамід.

Які препарати використовують після цвітіння

Після завершення цвітіння починається найнебезпечніший період, коли личинки активно проникають у молоді плоди. Саме тоді застосовують інсектициди для боротьби зі шкідниками.

Для обробки часто використовують:

«Актара»;

«Енжіо»;

«Іскра»;

«Скор».

Обприскування потрібно проводити відповідно до інструкції та не перевищувати рекомендоване дозування.

Як правильно проводити обробку саду

Щоб не пошкодити дерева та отримати хороший результат, важливо дотримуватися кількох правил:

обприскувати дерева в суху безвітряну погоду;

проводити обробку вранці або ввечері;

використовувати рукавички та захисну маску;

не змішувати препарати без перевірки сумісності.

Також не рекомендують обприскувати дерева під час активного льоту бджіл.

Що робити, якщо плоди вже пошкоджені

Якщо міль уже встигла уразити частину врожаю, потрібно якомога швидше зібрати та знищити пошкоджені плоди. Це допоможе зменшити поширення шкідника в саду.

Через 10–14 днів після першої обробки дерева зазвичай обприскують повторно. Додатково варто використовувати пастки та регулярно очищати ділянку від рослинних залишків.