Шовковиця заслужено входить до числа лідерів серед швидкорослих плодових дерев

Багато садівників мріють про плодовий сад, який почне приносити врожай якомога швидше. Проте більшість дерев потребує кількох років для повноцінного розвитку та вступу в плодоношення. На щастя, існують культури, здатні порадувати першими плодами значно раніше за інші. Про них пише «Експерт».

Шовковиця – одна з найшвидших у плодоношенні

Шовковиця заслужено входить до числа лідерів серед швидкорослих плодових дерев. Вона добре пристосовується до різних умов вирощування, не боїться спеки та відзначається високою врожайністю.

Особливо цінують її за те, що дерево швидко набирає силу та вже через кілька років після посадки може дати перші ягоди. Водночас варто враховувати, що шовковиця активно розростається, тому їй необхідно відразу виділити достатньо місця в саду.

Черешня також не змусить довго чекати

Серед скороплідних культур часто називають і черешню. Деякі сучасні сорти швидко ростуть і досить рано вступають у плодоношення.

За належного догляду дерево активно розвивається та вже через кілька сезонів може порадувати першими солодкими ягодами. Для хорошого врожаю важливо забезпечити черешні сонячне місце та родючий ґрунт.

Вишня стане гарним вибором для невеликого саду

Вишня також належить до культур, які не потребують надто тривалого очікування. Багато сортів відзначаються стабільною врожайністю та невибагливістю.

Крім того, дерево займає менше місця порівняно з багатьма іншими плодовими культурами, тому добре підходить навіть для компактних ділянок.

Карликові яблуні дають урожай раніше

Тим, хто хоче вирощувати яблука та не чекати багато років, варто звернути увагу на карликові яблуні. Завдяки особливостям підщепи вони вступають у плодоношення значно швидше за звичайні дерева.

Ще однією перевагою є компактні розміри. Такі яблуні займають небагато місця, їх легше обрізати та збирати врожай.

Що впливає на швидкість плодоношення

Навіть найскороплідніші дерева не зможуть повністю реалізувати свій потенціал без правильного догляду. Важливу роль відіграють якість саджанця, місце посадки, регулярний полив, підживлення та своєчасне формування крони.