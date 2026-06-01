Напружений червень: найбільш сприятливі дати для догляду за садом і городом
Щоб правильно розподілити роботи протягом місяця, багато дачників користуються місячним календарем
Червень є одним із найнапруженіших місяців для власників присадибних ділянок. У цей час рослини активно ростуть, потребують регулярного поливу, підживлення та захисту від хвороб і шкідників. Окрім догляду за овочевими культурами, садівники займаються формуванням кущів, косінням трави, заготівлею живців та збиранням перших урожаїв. У які дні найкраще виконувати роботи, пише «Зелена садиба».
Сприятливі дні для роботи з ґрунтом
- Сапання, розпушування та інші роботи з ґрунтом найкраще планувати на 1, 5–8, 17, 24–28 та 30 червня.
- Пророщування насіння рекомендується проводити 2–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–26 та 29 червня.
- Для пікірування та проріджування рослин підходять 2–4, 12 та 13 червня.
Коли поливати та підживлювати рослини
- Найкращими днями для поливу вважаються 7, 8, 17, 24–26 червня.
- Органічні добрива бажано вносити 2–4, 7, 8, 12 та 13 червня.
- Для використання мінеральних підживлень сприятливими є 17, 24–26 та 29 червня.
- Компостування та закладання зелених добрив рекомендують проводити 2–4, 17, 29 та 30 червня.
Формування рослин і догляд за садом
- Для обрізування, омолодження та формування рослин найкраще підходять 1–7, 14–16 та 24–29 червня.
- Прищипування та пасинкування варто виконувати 7, 8, 12–17 червня.
- Встановлення опор і підв'язування рослин рекомендують проводити 1, 14–16, 20, 21, 27 та 28 червня.
- Заготівлю живців та укорінення відводків краще запланувати наи та 14–17 червня.
- Щеплення й окулювання бажано виконувати 2–4, 12–17 та 29 червня.
Захист рослин від шкідників і хвороб
- Для боротьби зі шкідниками та захворюваннями сприятливими вважаються 5–8, 14–16, 20, 21 та 30 червня.
- Профілактичні оброблення рекомендується проводити 1, 14, 15, 20, 21, 27 та 28 червня.
- Оброблення та ремонт теплиць і парників варто планувати на 7, 8, 14–16, 18, 19 та 30 червня.
Господарські роботи на ділянці
- Для догляду за водоймами найкраще підходять 2–4, 22–26 та 29 червня.
- Видалення порослі та корчування рекомендують проводити 1 та 29 червня.
- Прибирання території та ремонтні роботи варто запланувати на 1, 5, 6, 18–28 та 30 червня.
Збір урожаю та заготівлі
- Збирати врожай найкраще 1–6, 9–16 та 18–29 червня.
- Заготівлю насіння рекомендують проводити 7, 8 та 17 червня.
- Для сушіння плодів і консервації сприятливими вважаються 1–6 та 9–16 червня.
- Засолювання та квашення найкраще планувати на 2–4, 17–19 та 27–29 червня.
