Троянди здатні прикрасити будь-яку ділянку яскравими барвами та витонченим ароматом. Проте для тривалого і рясного цвітіння рослинам потрібен належний догляд, а особливо – своєчасне підживлення в період активного росту та формування бутонів. Чим підживити троянди у червні, пише Martha Stewart.

Чому червень важливий для троянд

На початку літа більшість сортів активно нарощує бутони або вже вступає у фазу цвітіння. У цей період кущі витрачають багато поживних речовин, тому потребують додаткової підтримки.

Якщо рослинам бракує живлення, кількість квіток може зменшитися, а саме цвітіння буде менш тривалим і менш виразним.

Які добрива обрати

У червні доцільніше робити акцент на калійних і фосфорних підживленнях. Саме ці елементи допомагають формувати великі бутони, підтримують тривале цвітіння та зміцнюють рослину.

Для цього можна використовувати сульфат калію, гумат натрію або комплексні добрива для квітучих культур.

Кавова гуща як додаткове підживлення

Деякі садівники використовують як органічну добавку висушену кавову гущу. Її вносять у невеликій кількості навколо кущів і злегка загортають у верхній шар ґрунту.

Така добавка допомагає покращити структуру землі та поступово збагачує її корисними речовинами. Після внесення рослини бажано добре полити.

Не забувайте про полив

Навіть найкращі добрива не дадуть результату, якщо трояндам бракуватиме вологи. Під час утворення бутонів і цвітіння ґрунт повинен залишатися помірно вологим.

Тривала посуха негативно впливає на розвиток рослини, через що бутони можуть дрібнішати або передчасно опадати.

Мульчування допоможе зберегти вологу

Щоб рідше поливати кущі та підтримувати стабільну вологість ґрунту, варто використовувати мульчу. Для цього підійдуть подрібнена кора, компост, солома або інші натуральні матеріали.

Шар мульчі завтовшки не менше 5 сантиметрів допоможе зменшити випаровування води, пригнітить ріст бур’янів і створить сприятливі умови для розвитку кореневої системи.