Першими сигналами розвитку хвороби зазвичай стають світлий борошнистий наліт на листі та молодих пагонах

Оїдіум належить до найпоширеніших грибкових захворювань винограду. Без своєчасного захисту хвороба здатна швидко поширитися по кущу, уражаючи листя, молоді пагони та ягоди. Саме тому досвідчені виноградарі рекомендують не чекати появи перших симптомів, а проводити профілактичні оброблення заздалегідь. Коли і чим обробляти, пише ТСН.

Чому червень є вирішальним місяцем

На початку літа виноград активно розвивається. У цей період завершується цвітіння, формується зав’язь і швидко наростає зелена маса. Саме після завершення цвітіння рослина стає особливо вразливою до зараження оїдіумом.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Найкращим часом для першого профілактичного обприскування вважається період через 7–10 днів після цвітіння. За потреби процедуру повторюють через 10–14 днів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чим корисна колоїдна сірка

Колоїдна сірка давно зарекомендувала себе як ефективний засіб для захисту винограду від оїдіуму. Вона діє на поверхні рослини та пригнічує розвиток грибка ще до його активного поширення.

Препарат найкраще працює за температури повітря вище +18 °C. Водночас важливо забезпечити рівномірне покриття листя та пагонів робочим розчином, адже саме від цього залежить результат оброблення.

Коли потрібно повторювати обприскування

Після першої обробки варто стежити за погодними умовами та станом виноградника. Повторне обприскування зазвичай проводять під час активного росту ягід.

Додатковий захист може знадобитися у випадках:

теплої та вологої погоди;

надмірного загущення кущів;

появи перших ознак захворювання;

частих дощів, які можуть змити захисний шар препарату.

Як правильно обробляти виноград

Щоб досягти максимальної ефективності, обприскування краще проводити в ранкові або вечірні години. Не варто працювати під прямим сонцем або під час сильної спеки.

Особливу увагу слід приділяти нижньому боку листків, де часто накопичуються спори грибка. Якщо після оброблення пройшов сильний дощ, процедуру може знадобитися повторити.

Як розпізнати оїдіум

Першими сигналами розвитку хвороби зазвичай стають світлий борошнистий наліт на листі та молодих пагонах. Згодом уражені частини рослини деформуються, а ягоди можуть тріскатися та втрачати товарний вигляд.

У запущених випадках з'являється характерний неприємний запах, а врожайність суттєво знижується.

Як зменшити ризик зараження

Окрім профілактичних оброблень, важливо регулярно доглядати за виноградником. Своєчасне обрізування, видалення зайвих пагонів і забезпечення доброї циркуляції повітря допомагають створити несприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.