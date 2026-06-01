Щоб добрива працювали максимально ефективно, варто дотримуватися кількох простих правил

Червень вважається одним із найважливіших місяців для догляду за садом і городом. Саме в цей період рослини активно ростуть, формують зелену масу та готуються до плодоношення. Правильне підживлення у відповідний час допомагає зміцнити культури, підвищити їхню стійкість до хвороб і покращити майбутній урожай. Коли підживлювати сад і город у червні, пише NV.

Чому важливо обирати правильні дні для підживлення

Не всі дні червня однаково підходять для внесення добрив. Досвідчені городники орієнтуються на місячний календар, адже вважається, що фази Місяця впливають на засвоєння поживних речовин рослинами.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У вдалі періоди добрива краще засвоюються, а коренева система активніше реагує на підживлення. У несприятливі дні ефект може бути слабшим або навіть мінімальним.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сприятливі дні для органічних добрив

Органічні добрива найкраще вносити тоді, коли ґрунт активно «працює» і добре засвоює природні поживні речовини.

У червні 2026 року найбільш вдалими днями для органічного підживлення вважаються:

2–4, 7, 8, 12 та 13 червня.

У цей період можна використовувати перегній, настої трав, компост або інші натуральні підживлення.

Коли вносити мінеральні добрива

Мінеральні добрива дають швидший ефект, тому їх особливо важливо застосовувати у сприятливі дні.

Найкращі дати у червні 2026 року: 17, 24–26 та 29 червня.

У цей час рослини найкраще реагують на мінеральні суміші, швидко відновлюють ріст і зміцнюють стебла та листя.

Дні для компостування та зелених добрив

Закладання компосту та використання зелених добрив також має свої оптимальні періоди.

У червні 2026 року це 2–4, 17, 29 та 30 червня.

Такі роботи допомагають покращити структуру ґрунту та підвищити його родючість у довгостроковій перспективі.

Коли краще утриматися від підживлення

Є дні, коли внесення добрив не дає очікуваного результату. У такі періоди рослини засвоюють поживні речовини повільніше, тому підживлення краще відкласти.

Найбільш «нейтральний» або несприятливий час зазвичай припадає на дні між основними сприятливими періодами, коли активність росту рослин знижується.

Поради для ефективного підживлення

Щоб добрива працювали максимально ефективно, варто дотримуватися кількох простих правил: