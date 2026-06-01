Літня спека дедалі частіше стає справжнім випробуванням для городу та саду. Через палюче сонце рослини швидко втрачають вологу, листя жовтіє, а плоди можуть тріскатися просто на кущах. Особливо небезпечними є тривалі періоди без дощів та температура понад +30 градусів. Втім, досвідчені городники давно знають кілька простих способів, які допомагають зберегти урожай навіть у сильну спеку. Про це пише 1 News.

Чому рослини страждають від спеки

У спекотну погоду рослини випаровують воду значно швидше, ніж можуть отримати її з ґрунту. Найбільше шкодять пряме полуденне сонце, сухий вітер та перегріта земля. Через це листя може покриватися жовтими плямами, скручуватися або засихати по краях.

Особливо чутливими до перегріву вважаються огірки, салат, полуниця, перець та молоді саджанці після пересадки.

Як допомагає затіняюча сітка

Одним із найефективніших способів захисту рослин залишається затіняюча сітка. Вона розсіює сонячне світло та допомагає знизити температуру навколо грядок. Завдяки цьому листя менше перегрівається, а ґрунт довше залишається вологим.

Для різних культур використовують різний рівень затінення. Огіркам та зелені підходить сітка із затіненням 45–60%, а для томатів достатньо 35–45%.

Коли встановлювати затінення

Найкраще встановлювати сітку ще до початку сильної спеки. Монтаж рекомендують проводити вранці або ввечері, коли сонце менш активне.

Важливо не натягувати сітку надто низько над рослинами. Краще залишати простір для циркуляції повітря, щоб грядки не перегрівалися ще більше.

Поливайте рослини лише у правильний час

Полив у спеку потребує особливої уваги. Якщо поливати грядки вдень, краплі води можуть спричинити опіки листя під сонцем.

Найкращий час для поливу:

рано-вранці;

після заходу сонця.

Також не варто заливати рослини надмірною кількістю води, адже застій вологи може викликати загнивання коренів.

Мульча допоможе зберегти вологу

Щоб земля не пересихала надто швидко, городники радять використовувати мульчу. Вона не тільки утримує вологу, а й захищає коріння від перегріву.

Для мульчування добре підходять:

солома;

скошена трава;

тирса;

кора дерев.

Особливо корисна мульча для полуниці, томатів та перцю.

Не підживлюйте рослини у сильну спеку

У період високих температур краще відкласти підживлення, особливо азотними добривами. Вони стимулюють активний ріст, а це стає додатковим навантаженням для ослаблених спекою рослин.

Дачники радять зачекати кілька днів, поки температура повітря стане нижчою.

Провітрюйте теплиці

У теплицях температура може бути значно вищою, ніж надворі. Саме тому важливо регулярно відкривати двері та кватирки для провітрювання.

Також досвідчені городники нерідко накривають теплиці затіняючою сіткою зверху, щоб захистити рослини від перегріву.

Які рослини найбільше бояться спеки

Найчутливішими до сонячних опіків вважаються:

огірки;

салат;

полуниця;

гортензії;

молоді саджанці.

Такі рослини потребують особливо уважного догляду під час літньої спеки.

Як зрозуміти, що рослинам бракує вологи

Перевірити стан ґрунту дуже просто. Для цього достатньо заглибити палець у землю приблизно на 5–7 сантиметрів. Якщо ґрунт сухий, рослини потрібно полити.

Також про нестачу вологи можуть свідчити: