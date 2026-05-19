Бегонія вважається однією з найефектніших рослин для дому та саду. Вона радує яскравими квітами та декоративним листям, але тільки за правильного догляду. Часто квітникарі стикаються з проблемою, коли рослина активно росте, але зовсім не формує бутонів. УНІАН пише, через що це трапляється та як повернути бегонії рясне цвітіння.

Чому деякі бегонії майже не цвітуть

Не всі сорти бегонії вирощують саме заради квітів. Деякі види цінують за незвичайне листя, яке виглядає декоративно протягом усього сезону. Наприклад, бегонія «Рекса» або бегонія у горошок мають яскраве листя, але квітнуть слабко та недовго.

Якщо хочеться отримати пишне й тривале цвітіння, варто звернути увагу на бульбові та кущові сорти. Досвідчені квітникарі часто обирають сорти Nonstop, Ambassador, Cocktail або Solenia.

Як правильно поливати бегонію

Однією з головних причин відсутності квітів є неправильний полив. Бегонія однаково погано переносить як пересихання ґрунту, так і надлишок води. Через перезволоження коріння починає загнивати, а рослина слабшає.

Садівники радять не поливати бегонію за графіком. Перед поливом краще перевіряти землю пальцем. Якщо верхній шар ґрунту ще вологий, воду вносити не потрібно.

Поливати рослину бажано по краях горщика, не заливаючи центр та стебла. Це допоможе уникнути розвитку грибкових хвороб.

Скільки світла потрібно рослині

Багато людей вважають бегонію тіньолюбною рослиною, але це не зовсім так. Для рясного цвітіння їй необхідно щонайменше 4–6 годин розсіяного світла щодня.

У повній тіні рослина починає витягуватися та майже не формує бутонів. Водночас пряме сонце також шкодить бегонії, особливо у спекотні літні дні. Найкраще вона росте у легкій півтіні.

Чим підживлювати бегонію

Для формування бутонів бегонії потрібні поживні речовини. У період активного росту рослину рекомендують підживлювати раз на два тижні комплексними добривами.

Добре підходять збалансовані суміші з однаковим вмістом азоту, фосфору та калію. Якщо добрив буде надто багато, бегонія почне активно нарощувати листя, але квітів стане менше.

Про нестачу поживних речовин можуть свідчити бліде листя, слабкий ріст та відсутність бутонів.

Яка температура підходить для бегонії

Бегонія дуже чутливо реагує на різкі зміни температури. У холодному приміщенні рослина може припинити ріст і перейти у стан спокою.

Сильна спека також негативно впливає на цвітіння. Особливо небезпечно це у поєднанні з сухим повітрям та недостатнім поливом.

Найкраще бегонія почувається при помірній температурі без різких перепадів.

Як продовжити цвітіння бегонії

Щоб рослина довше залишалася пишною, садівники радять регулярно видаляти сухе листя та зів’ялі квіти. Це допомагає бегонії не витрачати сили на старі бутони та стимулює появу нових.

Також важливо періодично розпушувати верхній шар ґрунту, щоб коріння отримувало достатньо кисню.