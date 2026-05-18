Томати чері давно стали улюбленцями багатьох городників. Вони відрізняються солодким смаком, привабливим виглядом та чудово підходять як для салатів, так і для консервації. Особливо популярними є низькорослі сорти, адже вони не потребують складного догляду та добре ростуть у відкритому ґрунті. Про найкращі сорти пише Gardeniar dream.

Більшість таких помідорів швидко дозрівають, стійкі до перепадів температури та здатні давати стабільний урожай навіть за несприятливої погоди.

«Балконне диво»

Цей сорт вважається одним із найкомпактніших серед томатів чері. Висота кущів зазвичай не перевищує 40 сантиметрів.

Плоди невеликі, вагою приблизно 20 грамів, мають приємний солодкий смак і чудово підходять для свіжих салатів та консервування.

«Біатлон»

Сорт добре пристосований до вирощування у відкритому ґрунті. Перші плоди достигають приблизно через три місяці після появи сходів.

Помідори мають насичений червоний колір і округлу форму. Вага одного плоду може досягати 80 грамів.

«Данко»

Попри невисокі кущі, цей сорт формує досить великі плоди. Окремі помідори можуть важити до 500 грамів.

Сорт вирізняється гарною врожайністю та добре переносить вирощування на грядках.

«Журавлина в цукрі»

Ранньостиглий сорт, який підходить як для відкритого ґрунту, так і для теплиць.

Плоди дрібні, темно-червоні, з тонкою шкіркою. Рослина добре переносить перепади температури та чудово підходить для консервування.

«Дитячий солодкий»

Цей сорт цінують за дуже солодкий смак та раннє дозрівання.

Рослина не потребує складного догляду, а на кожній китиці формується до десяти невеликих плодів.

«Чері Блосом F1»

Гібридний сорт із потужними кущами та стабільною врожайністю.

Плоди мають щільну шкірку, тому не розтріскуються під час консервування. Для гарного врожаю кущі бажано підв’язувати.

«Флорида Петіт»

Один із найневибагливіших сортів чері для відкритого ґрунту.

Плоди маленькі, акуратні та дуже декоративні. Кущі не потребують пасинкування та добре плодоносять навіть за мінливих погодних умов.

«Ільді F1»

Сорт вирізняється яскраво-жовтими плодами у формі краплі.

Томати мають ніжний солодкий смак і часто використовуються для прикрашання страв та приготування свіжих салатів.

Чому низькорослі чері такі популярні

Низькорослі сорти томатів чері значно простіші у догляді, ніж високорослі. Багато з них не потребують пасинкування та складного формування кущів.

Крім того, вони швидко достигають, рідше уражаються хворобами й підходять навіть для невеликих ділянок.