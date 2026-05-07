Найнебезпечнішою хворобою для томатів залишається фітофтороз

Щоб томати добре родили, недостатньо лише вчасно їх поливати. Важливо правильно підібрати сорти, виростити міцну розсаду та забезпечити рослинам належний догляд упродовж усього сезону. Досвідчені городники знають, що навіть на невеликій ділянці можна отримати рясний урожай, якщо дотримуватися кількох важливих правил. Саме комплексний підхід допомагає зберегти кущі здоровими та продовжити період плодоношення. Як виростити томати, пише «Флористікс».

Обирайте сорти, які добре показали себе на ділянці

Один із головних чинників успішного вирощування томатів – правильний вибір сортів. Найкраще висаджувати ті помідори, які вже добре зарекомендували себе у ваших кліматичних умовах. Варто звертати увагу не лише на смакові властивості, а й на стійкість рослин до захворювань та перепадів температури.

Багато городників щороку випробовують нові сорти, але основу посадок залишають із перевірених томатів. Такий підхід дозволяє зменшити ризик втрати врожаю та відібрати насіння від найурожайніших кущів.

Вирощуйте міцну та загартовану розсаду

Сильна розсада значно краще переносить пересаджування у відкритий ґрунт і швидше адаптується до нових умов. Не варто допускати переростання сіянців, адже занадто витягнуті рослини довше приживаються та частіше хворіють.

Перед висаджуванням розсаду потрібно поступово загартовувати, привчаючи її до сонця, вітру та нижчих температур. Компактні й міцні рослини з добре сформованим стеблом швидше рушають у ріст і формують більше зав’язі.

Висаджуйте різні сорти томатів

Для стабільного врожаю бажано вирощувати кілька сортів із різними термінами достигання. Одні помідори краще переносять спеку, інші дають хороші результати у прохолодне та дощове літо.

Різноманіття сортів допомагає уникнути ситуації, коли несприятлива погода повністю знищує врожай. Якщо один різновид покаже слабкий результат, інші компенсують втрати.

Формуйте кущі правильно

Томати потребують регулярного пасинкування, особливо на початку літа. Видалення зайвих пагонів допомагає рослині спрямовувати поживні речовини на формування плодів, а не зеленої маси.

Високорослі сорти зазвичай формують у два стебла та підв’язують до опори. У низькорослих томатів також варто прибирати нижні пасинки та листя біля землі. Це покращує провітрювання кущів і зменшує ризик грибкових захворювань.

У регіонах із дуже спекотним літом надмірно обрізати листя не рекомендують, адже воно захищає плоди від сонячних опіків.

Не перегодовуйте томати добривами

У період цвітіння та утворення зав’язі томати особливо потребують підживлення. Для підтримки рослин часто використовують обприскування борною кислотою по листю, а також кореневі підживлення.

Водночас надлишок добрив, особливо азотних, може нашкодити. У такому разі кущі активно нарощують листя, але плодів утворюється мало. Між підживленнями бажано робити перерву приблизно на два тижні.

Проводьте профілактику хвороб

Найнебезпечнішою хворобою для томатів залишається фітофтороз. Для профілактики багато городників використовують обприскування молочно-йодним розчином. Такі обробки допомагають стримувати поширення грибкових інфекцій і подовжують період плодоношення.

Також популярні натуральні дріжджові підживлення. Їх застосовують для зміцнення рослин та підвищення стійкості до захворювань. Регулярна профілактика дозволяє значно зменшити ризик ураження томатів упродовж сезону.