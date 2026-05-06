Побіління листя у розсади помідорів після пересадки у відкритий ґрунт або теплицю – поширена проблема, з якою стикаються навіть досвідчені городники. Такий симптом сигналізує про стрес рослини або розвиток захворювань. Щоб не втратити майбутній урожай, важливо швидко визначити причину змін і вжити правильних заходів. Що зробити уже зараз, пише «Главред».

Чому біліє розсада помідорів після висадки

Найчастіше причиною є різка зміна умов вирощування. Розсада, яка росла в теплиці чи на підвіконні, має ніжне листя, не пристосоване до прямого сонця. Після висадки ультрафіолет руйнує хлорофіл, через що листки світлішають або стають білими.

Інша поширена причина – помилки догляду. Надмірний полив, різкі перепади температури або бідний ґрунт також можуть викликати стрес і зміну кольору листя.

Сонячний опік розсади: як врятувати томати

Ознаки сонячного опіку легко впізнати: біліють верхні листки, з’являється сухість по краях, іноді листя скручується. У такому випадку пошкоджене листя вже не відновиться, але сам кущ можна врятувати.

Після висадки рослини варто притіняти агроволокном або легкою тканиною. Полив має бути помірним, без перезволоження. Для підтримки рослин використовують стимулятори росту, наприклад, «Епін», який допомагає зменшити стрес і стимулює відновлення.

Грибкові хвороби томатів: як розпізнати

Якщо побіління з’являється не одразу після висадки, а пізніше – причина може бути у грибкових інфекціях. Найпоширеніші серед них – борошниста роса, септоріоз, біла гниль і фітофтороз.

При борошнистій росі на листі з’являється білий наліт, який швидко поширюється. Септоріоз проявляється світлими плямами з темною облямівкою. Біла гниль вражає стебла, а фітофтороз дає бурі плями і білий наліт знизу листка.

Чим обробити помідори від хвороб

Для профілактики та лікування застосовують перевірені засоби. Проти грибкових інфекцій ефективні бордоська рідина, «Фітоспорін» і «Цинеб». Уражене листя обов’язково видаляють, щоб не допустити поширення хвороби.

Також важливо забезпечити хорошу вентиляцію, особливо в теплиці, і уникати надлишкової вологи.

Як запобігти побілінню розсади помідорів

Щоб уникнути проблеми, розсаду потрібно загартовувати перед висадкою. Для цього її поступово виносять на відкрите повітря, збільшуючи час перебування на сонці.

Ґрунт має бути поживним і добре дренованим. Полив – регулярним, але без застою води. Дотримання цих простих правил допоможе рослинам швидко адаптуватися і сформувати сильний і здоровий кущ.