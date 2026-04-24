Найкращий час для ручного запилення – ранок

Запилення – ключовий процес для формування плодів у більшості городніх культур. У природних умовах цю функцію виконують комахи, однак у теплицях, на балконах або підвіконнях їх часто бракує. У результаті квіти можуть опадати, не утворюючи зав'язі. Як імітувати природний процес запилення.

Як працює ручне запилення

Імітувати природний процес можна дуже просто – за допомогою звичайної ватної палички. Вона допомагає обережно перенести пилок із чоловічих квіток на жіночі. Саме цей етап є вирішальним для формування плодів.

Чоловічі квітки зазвичай мають тичинки з пилком, а жіночі – невелику зав’язь, яка нагадує майбутній плід. Акуратне перенесення пилку між ними значно підвищує шанси на успішне плодоношення.

Коли проводити процедуру

Найкращий час для ручного запилення – ранок, приблизно з 8 до 11 години. У цей період пилок має найкращі властивості для перенесення, адже він сухий і активний.

Особливості для різних культур

Для томатів і перцю достатньо легкого дотику або струшування квітки, щоб пилок потрапив на потрібну частину. Огірки потребують більш уважного підходу: пилок потрібно переносити з чоловічих квіток на жіночі.

Полуницю також можна запилювати вручну, використовуючи ватну паличку або м’який пензлик. Це особливо актуально в закритих приміщеннях.