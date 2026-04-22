Важливо заздалегідь враховувати можливі затримки весни або похолодання

Посів баклажанів потребує точного розрахунку термінів, адже ця культура теплолюбна і чутлива до умов вирощування. Щоб отримати здорову розсаду та стабільний урожай, важливо врахувати терміни розвитку рослин, спосіб вирощування та погодні умови у вашому регіоні. Коли сіяти баклажани та які сорти найкраще підходять для цього сезону, пише «Флористікс».

Терміни посіву баклажанів на розсаду

Баклажан належить до теплолюбних культур, тому час посіву потрібно визначати з урахуванням погодних умов у вашому регіоні. У середньому розсада готова до висаджування через 80–90 днів після появи сходів.

Важливо заздалегідь враховувати можливі затримки весни або похолодання, щоб не допустити переростання розсади, адже це погіршує її якість і приживлюваність.

Розсада із закритою кореневою системою

При вирощуванні у стаканчиках або окремих ємностях рослини краще зберігають кореневу систему та легше переносять пересадку. У такому випадку строки посіву розраховують так, щоб висадка у відкритий ґрунт припадала приблизно на початок травня (залежно від погоди).

Розсада з відкритим корінням

Якщо посів здійснюється у спільні ящики, а пікірування відбувається пізніше, строки зміщуються. У такому випадку посів зазвичай проводять наприкінці березня, щоб рослини не переростали до моменту висадки і добре приживалися у ґрунті.

Сорти баклажанів

«Бібо F1». Це сучасний ранній гібрид нідерландської селекції. Формує світлі, майже білі плоди циліндричної форми з ніжним м'якушем без гіркоти. Відзначається стабільною врожайністю та хорошою адаптацією до різних умов вирощування.

«Магнурі». Ранньостиглий гібрид із високою врожайністю. Плоди майже без насіння і без гіркоти, добре зав’язуються навіть за нестабільної погоди.

«Негус». Ранній сорт із темно-фіолетовими плодами масою 120–180 г. Дає дружний урожай, плоди мають приємний смак і не містять гіркоти.

Посів баклажанів на розсаду

Для посіву використовується легкий і повітропроникний субстрат із торфу, перегною, піску та родючого ґрунту. Насіння загортають на глибину 1–1,5 см, після чого злегка ущільнюють і зволожують.

Швидкість появи сходів залежить від температури:

за 20–25 °C паростки з’являються через 5–8 днів;

за нижчих температур процес може затягнутися до 15–18 днів.

Після посіву ємності накривають для збереження вологи та стабільного мікроклімату.