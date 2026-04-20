Оптимальний час для посадки – кінець квітня або початок травня

Квасоля є теплолюбною культурою, яка потребує стабільного тепла та достатньої кількості світла. Від правильного вибору часу посадки залежить швидкість сходів і майбутній урожай. Якщо висадити насіння в холодний ґрунт, воно може не прорости або загнити. Тому важливо враховувати як погодні умови, так і особливості кожного виду квасолі. Детальніше про її вирощування пише «Яскрава клумба».

Які бувають види квасолі

Квасолю поділяють на кілька основних видів залежно від призначення. Зернова вирощується для отримання сухих бобів і є найпоширенішою. Спаржева цінується за ніжні стручки, які можна вживати разом із насінням. Декоративна використовується для озеленення ділянки та має привабливий вигляд завдяки витким пагонам і квітам.

Коли садити квасолю

Оптимальний час для посадки – кінець квітня або початок травня. Ґрунт має прогрітися щонайменше до +13…+15 °C. Раніша посадка небажана через ризик похолодання. Орієнтиром може бути період цвітіння каштанів – це сигнал, що умови стали сприятливими.

Як підготувати насіння

Перед посадкою насіння можна замочити у теплій воді на добу. Це прискорює проростання і підвищує схожість. Для додаткового захисту іноді використовують слабкий розчин марганцівки. Безпосередньо перед висівом насіння можна короткочасно обробити спеціальними розчинами для знезараження.

Підготовка ґрунту

Квасоля добре росте на легкому, пухкому та добре освітленому ґрунті. Важливо, щоб ділянка не була занадто вологою або важкою. Перед посадкою землю бажано перекопати та внести добрива. Для цього підходять як органічні, так і мінеральні підживлення.

Як садити зернову квасолю

Насіння висаджують у лунки глибиною 5–10 см. У кожну ямку кладуть кілька зерен, після чого присипають землею. Відстань між рослинами має становити близько 25 см, а між рядами – від 35 см. Після появи сходів залишають найсильніші рослини.

Особливості посадки спаржевої квасолі

Спаржева квасоля висаджується за подібною схемою, але потребує більш захищеного від вітру місця. Вона добре реагує на органічні добрива і регулярний полив. Відстань між лунками зазвичай трохи менша, ніж для зернових сортів.