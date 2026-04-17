Навесні городники орієнтуються не лише на погоду, а й на природні цикли. Один із таких орієнтирів – місячний календар, який допомагає визначити сприятливі та небажані дні для роботи з рослинами. У певні періоди активність сокоруху знижується, і будь-яке втручання може негативно вплинути на розвиток культур. В які дні квітня не варто садити, пишуть «Новини.Info».

17 квітня – період оновлення

Цей день припадає на фазу молодика. У цей час рослини особливо чутливі до будь-яких пошкоджень. Посів, пересадка чи навіть незначне втручання можуть уповільнити ріст або призвести до загибелі рослини.

18 квітня – нестабільний початок

Перший день після молодика також не підходить для активних робіт. Рослини ще не набрали сили, тому краще утриматися від висаджування чи обробки ґрунту. Натомість можна приділити час підготовці інвентарю.

24 квітня – перехідна фаза

У цей день відбувається зміна місячної фази. У такі періоди рослини гірше реагують на обрізку чи формування. Будь-які пошкодження загоюються довше, що може послабити культуру.

29 квітня – несприятливий період для посіву

Цей день вважається невдалим для висаджування коренеплодів. Рослини можуть активно розвивати надземну частину, але формувати слабкий урожай у ґрунті. Також не рекомендується проводити обробку від шкідників.

30 квітня – час для відпочинку

Останній день місяця краще присвятити господарським справам без контакту з рослинами. Це гарний момент для прибирання ділянки або ремонту, але не для посадки чи підживлення.