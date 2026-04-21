Пікірування – важливий етап вирощування томатів, під час якого сіянці пересаджують в окремі ємності. Для рослин це стрес, тому одразу вносити добрива не варто. Потрібно дати розсаді приблизно два тижні, щоб вона адаптувалася і вкорінилася. Чим і коли її підживлювати, пише УНІАН.

Перше підживлення проводять після цього періоду, а надалі процедуру повторюють кожні 10 днів. Важливо пам’ятати: добрива вносять лише у вологий ґрунт, тому спочатку розсаду поливають чистою водою.

Дріжджова підгодівля для активного росту

Одним із найефективніших домашніх засобів є дріжджова підживка. Вона стимулює розвиток кореневої системи та сприяє швидкому росту зеленої маси.

Для приготування потрібно розчинити 10 грамів сухих дріжджів і 3 столові ложки цукру в 10 літрах води. Суміш залишають настоюватися на кілька днів, після чого розбавляють водою у співвідношенні 1:10. Отриманим розчином поливають розсаду під корінь.

Розчин йоду для захисту від хвороб

Йод – простий і доступний засіб, який допомагає зміцнити імунітет томатів та запобігти грибковим захворюванням.

Для підживлення достатньо додати 2 краплі йоду на 5 літрів води. Важливо не перевищувати дозування, щоб не пошкодити коріння. Такий розчин не тільки живить рослини, а й виконує профілактичну функцію.

Настій кропиви для комплексного живлення

Кропива містить багато корисних речовин, необхідних для розвитку розсади. Добриво на її основі сприяє зміцненню рослин і покращує їхній загальний стан.

Для приготування беруть приблизно кілограм подрібненої молодої кропиви, заливають 10 літрами води і залишають бродити на тиждень. Перед використанням настій розводять водою у співвідношенні 1:20 і поливають томати.

Мінеральні добрива для швидкого результату

Якщо потрібен швидший ефект, можна використати комплексні мінеральні добрива. На початковому етапі томатам особливо потрібні азот, фосфор і калій.

Добре підходять універсальні суміші з рівним співвідношенням елементів або нітрофоска, яку розводять із розрахунку одна столова ложка на 10 літрів води. Такі засоби забезпечують збалансоване живлення і допомагають розсаді активно розвиватися.