Найчастішою помилкою є поспіх із висаджуванням, коли існує ризик заморозків

Кінець квітня є періодом активних городніх робіт, однак погода залишається нестійкою. Денне тепло може змінюватися нічними похолоданнями, тому важливо обирати правильні культури для посіву. У цей час варто поєднувати вирощування розсади та висівання у відкритий ґрунт. Що можна садити, пише «Суспільне».

Які культури висівати на розсаду

Наприкінці квітня доцільно висівати теплолюбні рослини, які не витримують навіть незначного похолодання. До них належать огірки, кабачки, кавуни та дині. Найкращими днями після 20 квітня для таких культур є 22, 23 квітня, а для кабачків – ще 29 і 30 квітня. Вирощування через розсаду дозволяє отримати міцні рослини, готові до висадки вже через три-чотири тижні. Також варто звернути увагу на базилік, який добре висівати у ці ж дні.

Що можна сіяти у відкритий ґрунт

Деякі культури добре переносять прохолодні умови та підходять для прямого висіву. Серед них морква, буряк, редис і капуста, які найкраще сіяти 22, 23, 29 і 30 числа. У ці ж дні можна висаджувати картоплю або пророщені бульби, щоб пришвидшити розвиток рослин. Такі строки допомагають отримати дружні сходи та кращий урожай.

Найпростіші культури для початківців

Початківцям варто обирати невибагливі рослини, які легко вирощувати. Редис, кріп, цибуля та зелень добре сходять у дні 22, 23, 29 і 30 квітня. Вони швидко ростуть і не потребують складного догляду. Основою успіху залишається регулярний полив і базове розуміння потреб рослин.

Як підготувати ґрунт

Якісний ґрунт має вирішальне значення для розвитку рослин. Підготовчі роботи, розпушування і внесення добрив краще планувати на 22–23 квітня. Якщо використовуються готові субстрати, варто обирати перевірені варіанти. Самостійно підготовлений ґрунт краще застосовувати для зміцнілих рослин.

Поширені помилки городників

Найчастішою помилкою є поспіх із висаджуванням у холодний ґрунт. Навіть наприкінці квітня варто уникати несприятливих днів і не проводити роботи 26–28 числа для чутливих культур. Також проблемою є неправильне підживлення або його відсутність. Баланс поживних речовин має велике значення для розвитку рослин.

Які культури не варто сіяти

Деякі рослини не підходять для висіву наприкінці квітня. Шпинат погано переносить підвищення температури та швидко переходить у фазу цвітіння. Перець і баклажани вже пізно висівати на розсаду, адже вони не встигнуть дати повноцінний урожай. Квасолю варто висівати лише після встановлення стабільного тепла.

Чи потрібно вкривати грядки

У прохолодні ночі рослини потребують додаткового захисту. Для цього використовують агроволокно, яке допомагає зберегти тепло і вологу. Особливо це актуально для посівів, зроблених 22–23 квітня, коли можливі перепади температури. Правильно підібране укриття значно підвищує шанси на успішні сходи.