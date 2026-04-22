Гіркий присмак у огірках з’являється через речовину кукурбітацин. Вона накопичується переважно в шкірці та біля основи плоду. У природі всі огірки здатні виробляти цю сполуку, але сучасні сорти зазвичай мають знижений її рівень. Проте за стресових умов вирощування гіркота знову проявляється. Чому так відбувається і що з цим можна зробити, пише «Флористікс».

Причини появи гіркоти у сортових огірків

1. Полив і догляд за ґрунтом.

Нерегулярний або недостатній полив є однією з найчастіших причин появи гіркоти. Коли ґрунт пересихає, рослина відчуває стрес, уповільнює ріст і формує плоди з гірким смаком.

Полив має бути стабільним і достатнім, без різких переходів від посухи до надлишку води. Найкраще використовувати теплу воду.

Також важливо обережно розпушувати ґрунт, адже коренева система огірків розташована близько до поверхні і легко пошкоджується.

2. Температурні коливання.

Різкі перепади між денною спекою та нічним охолодженням негативно впливають на смак плодів. У таких умовах рослина також переживає стрес і накопичує кукурбітацин.

Щоб зменшити ризик, варто висаджувати огірки в місцях із легкою напівтінню. У холодні ночі можна використовувати агроволокно для захисту рослин.

3. Нестача живлення.

Недостатня кількість поживних речовин або неправильне підживлення також можуть призвести до гіркоти. Особливо негативно впливає використання свіжих органічних добрив, які ще не встигли перепріти.

Найкраще застосовувати добре дозрілий компост або перегній, а підживлення проводити регулярно, враховуючи стан ґрунту і густоту посадок.

4. Насіння.

Не варто використовувати насіння, зібране з власних плодів, особливо якщо це гібриди. Сучасні гібридні сорти з позначкою F1 спеціально виведені для стабільної якості плодів і мінімальної гіркоти.

Самостійне розмноження таких рослин часто не зберігає їхніх властивостей, тому краще щоразу обирати перевірений посадковий матеріал.

Що робити з гіркими огірками

Якщо гіркота вже з’явилася, частково її можна зменшити, знявши шкірку та зрізавши частину біля плодоніжки. Однак повністю позбутися смаку не завжди можливо, тому важливіше запобігти проблемі ще на етапі вирощування.