Вирощування томатів починається не з поливу чи підв’язування, а з правильно підготовленої лунки. Саме від того, які поживні речовини отримає розсада на старті, залежить її подальший розвиток, стійкість до хвороб і якість плодів. Що додати у лунку під час посадки, пише УНІАН.

Чим підживити лунку перед посадкою

Перед висадкою розсади важливо створити сприятливе середовище для кореневої системи. Для цього використовують як органічні, так і мінеральні добавки.

Перегній або компост покращують структуру ґрунту та насичують його поживними речовинами.

Деревна зола забезпечує рослини калієм і фосфором, що сприяє зміцненню коренів.

Цибулиння допомагає захистити розсаду від шкідників.

Подрібнена яєчна шкаралупа є джерелом кальцію і запобігає розвитку гнилі.

Для швидкого вкорінення можна додати суперфосфат – він стимулює розвиток кореневої системи та пришвидшує ріст рослин.

Які умови люблять томати

Томати найкраще ростуть у пухкому, родючому ґрунті з доброю повітропроникністю. Важливо, щоб земля була помірно вологою і добре прогрітою.

Для покращення дренажу до лунки іноді додають трохи піску або торфу. Це допомагає уникнути застою води та сприяє здоровому розвитку коренів.

Чого не варто додавати

Деякі речовини можуть нашкодити рослинам навіть на початковому етапі:

Свіжий гній є небезпечним, оскільки може обпалити коріння і спровокувати надмірний ріст листя замість плодів. Не варто використовувати добрива з вмістом хлору, адже вони пригнічують розвиток томатів. Також слід уникати надлишку золи, оскільки це може змінити кислотність ґрунту і негативно вплинути на рослини.

Як отримати ідеальний урожай

Щоб томати виросли великими, солодкими і без тріщин, важливо не лише правильно підготувати лунку, а й забезпечити подальший догляд.

Регулярний полив, розпушування ґрунту та своєчасне підживлення допоможуть рослинам розвиватися рівномірно. Особливу увагу варто приділити стабільній вологості, адже різкі перепади можуть спричинити розтріскування плодів.