Дерев’яні ложки та лопатки часто вбирають жир, запахи й залишки їжі, через що з часом можуть втрачати свій вигляд. Головна проблема полягає в особливостях дерева – воно пористе й швидко вбирає вологу та жирові частинки, тому звичайного миття іноді недостатньо. Onet розповідає, як очистити жир та бруд з дерев’яного кухонного начиння.

Як очистити бруд та жир з дерев’яних ложок та лопаток?

Александра Екснер, відома своїми порадами щодо підтримання порядку вдома, розповіла, що перший кроком у догляді за дерев’яним приладдям є його кип’ятіння. Вона пропонує помістити ложки та лопатки в каструлю з окропом приблизно на 20–30 хвилин. Цей етап ефективно видаляє будь-які залишки жиру та бактерій. Після кип’ятіння важливо ретельно висушити приладдя за допомогою паперового рушника або чистої тканини, щоб запобігти утворенню цвілі.

Також Екснер рекомендує зволожувати деревину кокосовою олією. Ця проста обробка захищатиме від розтріскування та неприємних запахів. Варто повторювати цей процес кожні кілька тижнів, щоб підтримувати ваші інструменти в хорошому стані.