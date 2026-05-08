Керамічні сковорідки популярні завдяки антипригарному покриттю та простоті у використанні. Однак неправильне миття може швидко пошкодити поверхню. Martha Stewart розповідає, як правильно мити керамічні сковорідки, щоб не пошкодити покриття.

Обов’язково використовуйте правильний інструмент

Перш за все, ретельно підбирайте кухонне приладдя. За словами Мелісси Мейкер, експертки з прибирання, вкрай важливо уникати використання металевих кухонних приладів, оскільки вони можуть легко подряпати керамічне покриття. Натомість обирайте силіконові, дерев’яні або пластикові лопатки, ложки тощо, які не пошкоджують поверхню.

Те саме правило стосується засобів для очищення.

«Уникайте використання металевих мочалок або щіток з жорсткою щетиною», – радить Мейкер.

Якщо ви сумніваєтеся, візьміть неабразивну ганчірку або м’яку губку, щоб обережно відполірувати сковороду.

Як правильно мити керамічні сковорідки?

Переконайтеся, що каструлі охололи перед миттям.

«Ніколи не занурюйте гарячу керамічну каструлю в холодну воду», – радить Мейкер.

Наливання холодної води на гарячу каструлю також може спричинити термічний шок, що може призвести до тріщин або деформації. Натомість дайте каструлі охолонути до кімнатної температури перед миттям.

Мийте теплою мильною водою.

Що стосується чищення, найкраще мити такий посуд вручну.

«Тепла мильна вода та неабразивна губка або ганчірка впораються з більшістю забруднень», – каже Мейкер.

Оскільки посуд іноді може вбирати запахи, ви можете використовувати злегка ароматизовані засоби для очищення. Якщо залишки їжі дуже прилипли, краще використовувати більш потужний засіб. Проте уникайте агресивних та абразивних мийних засобів, наприклад, відбілювача або сильних знежирювачів. Для видалення стійких залишків спробуйте пасту з харчової соди та води, нанесену м’якою ганчіркою.

«Вона має м'який абразивний ефект, не пошкоджуючи поверхню», – каже вона.

Можна додати трохи мийного засобу для посуду, щоб пришвидшити процес. Просто завжди використовуйте неабразивну губку або ганчірку, щоб уникнути подряпин на поверхні.

Висушіть м'якою серветкою.

Після миття сковорідки спробуйте витерти її м’якою серветкою, а не залиште висихати на повітрі. Це запобігає появі плям від води та відкладеннь мінеральних речовин, які з часом можуть призвести до змінити кольору.