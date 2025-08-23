Спочатку потрібно добре розігріти пательню, оскільки холодна пательня збільшує ризик прилипання їжі

Іноді після смаження доводиться повозитися з пригорілою сковорідкою, адже під час готування частина вашої страви просто прилипла до неї. «24 канал» розповідає, як уникнути такої проблеми.

Що зробити, щоб їжа не прилипала до сковорідки?

Спочатку потрібно добре розігріти пательню, оскільки холодна пательня збільшує ризик прилипання їжі. Щоб перевірити чи добре розігріта сковорідка, потрібно прислухатися – олія на ній повинна ледь чутно шкварчати.

Але занадто перегріта сковорідка теж може призвести до того, що страви будуть прилипати. Тому слідкуйте, щоб пательня довго не стояла на плитці розігріваючись. Використовуйте середню температуру, адже великий вогонь може все зіпсувати.

Деякі кухарі розповідають, що для того, аби їжа не пригорала, а олія не бризкала по всій кухні, потрібно насипати на неї трохи солі перед нагріванням та протерти паперовим рушником. Це створить захисний шар, який забезпечить комфортне приготування.

Одним із дієвих методів також є додавання кількох крапель яблучного оцту перед готуванням на пательню. Поверхню потрібно добре прогріти, щоб випарувалась вся рідина, а потім вже готувати на сковорідці будь-яку страву.