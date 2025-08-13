Масло надає стравам насиченого смаку й апетитного аромату

Хоча масло може поліпшити смак та аромат будь-якої страви, у нього є мінус – низька температура горіння. Тому деякі кухарі додають до масла олію, щоб страва вийшла ідеальною. Ukr.Media розповідає, навіщо змішувати олію та масло під час смаження.

Масло надає стравам насиченого смаку й апетитного аромату, але при смаженні воно має одну суттєву проблему – низьку температуру горіння. Вже при 150°C цей продукт починає горіти, псуючи смак та аромат страви.

Щоб уникнути цього, кулінари радять змішувати масло з кукурудзяною чи оливковою олією. Вони витримують нагрівання до 200-250°C, тому при поєднанні з маслом загальна температура горіння стає вищою та пригорання не буде.

Цей метод ідеально підходить для страв, де потрібна золотиста скоринка, – котлет, шніцелів, яєчні.