Деякі олії при нагріванні утворюють шкідливі сполуки

Вибір правильної олії для приготування їжі впливає не лише на смак страви, а й на ваше здоров’я. Деякі олії при нагріванні утворюють шкідливі сполуки. Eat this, not that розповідає, яких олій краще уникати.

Пальмова олія

Вона має високу концентрацію насичених жирів, які негативно впливають на рівень холестерину в крові та підвищують ризик серцевих захворювань. Хоча новіші дослідження ставлять під сумнів те, наскільки негативно насичені жири впливають на здоров'я, вони точно не мають такої ж користі, як ненасичені жири.

Соєва олія

Це різновид рослинної олії, яку видобувають з соєвих бобів та переробляють для отримання олії. Хоча вона має відносно високу температуру димлення – 204°C, дослідження показують, що вона може бути не дуже корисною для здоров’я. Одне дослідження зазначає, що соєва олія може спричиняти ожиріння та нестерпність глюкози. Інші дослідження показують, що високий вміст Омега-6 у соєвій олії також може бути пов'язаний з розвитком захворювань травлення, таких як коліт. Соєву олію зазвичай не можна придбати для домашнього приготування, але вона міститься в широкому асортименті комерційно приготованих продуктів, таких як заправки для салатів, приправи та смажені страви.

Кукурудзяна олія

Кукурудзяну олію часто використовують для смаження у фритюрі. Хоча вона містить певну кількість вітаміну Е, ця олія також має кілька потенційних недоліків, зокрема, високий вміст Омега-6. Крім того, більшість кукурудзяної олії виготовляється з генетично модифікованої (ГМО) кукурудзи, і дослідження показують, що ГМО-культури можуть сприяти харчовій алергії та чутливості.

Гідрогенізовані рослинні олії

Гідрогенізована рослинна олія не зустрічається в природі, натомість її виготовляють шляхом додавання молекул водню до рідких олій, перетворюючи їх на більш тверду форму з довшим терміном зберігання. Хоча цей процес може покращити текстуру, він також утворює трансжири, які, як відомо, негативно впливають на серце та потенційно підвищують ризик різних захворювань.

Кокосова олія

Популярність цієї олії зросла за останнє десятиліття, але існують причини, чому варто обмежити її споживання. Кокосова олія має високу концентрацію насичених жирів. Лдне дослідження показало, що споживання кокосової олії призводить до підвищення рівня холестерину, що підвищує ризик серцевих захворювань.