При нагріванні деякі види олії можуть втрачати свої властивості або навіть виділяти шкідливі речовини

Вибір олії для смаження має значення не лише для смаку, а й для здоров’я. При нагріванні деякі види олії можуть втрачати свої властивості або навіть виділяти шкідливі речовини. Health розповідає, на яких оліях можна смажити.

Олії містять різні типи жирних кислот – насичені, мононенасичені (МНЖК), поліненасичені (ПНЖК) та трансжири. Проте рекомендується вживати ненасичені жири (МНЖК і ПНЖК).

Якщо ви обираєте олію для смаження, краще використовуйте олії з високим вмістом МНЖК та нижчим вмістом ПНЖК. Це пов’язано з тим, що за високих температур ПНЖК перетворюються на трансжири та інші шкідливі сполуки.

Також важливою є точка димлення – температура, за якої олія починає диміти та виділяти шкідливі сполуки.

Яка олія підходить найкраще для смаження?

Оливкова олія

Оливкова олія містить більше МНЖК, ніж ПНЖК, що робить її менш схильною до утворення шкідливих сполук. Вона також має хорошу точку димлення 210°C. Однак оливкова олія virgin має нижчу температуру димлення – 160-170°C.

Олія авокадо

Олія авокадо містить 70,6% МНЖК, 13,5% ПНЖК та 11% насичених жирів. Вона також має високу температуру димлення, що перевищує 250°C.

Олія з рисових висівок

Олія з рисових висівок – ще один здоровий варіант для смаження у фритюрі. Вона має високу антиоксидантну здатність та температуру димлення 232°C. Ця олія складається з 39,3% МНЖК, 35% ПНЖК та 19,7% насичених жирів.

Арахісова олія

Арахісова олія містить 57,1% МНЖК, 19,9% ПНЖК та 16,2% насичених жирів. Він також має високу температуру димлення – близько 230°C.

Ріпакова олія

Ріпакова олія містить 63,3% МНЖК, 28,1% ПНЖК та 7,36% насичених жирів, але смаження у фритюрі з ріпаковою олією може призвести до небажаного смаку.