Смажте продукти на сухій поверхні, щоб зменшити ризик потрапляння вологи в олію

Під час смаження нерідко трапляється неприємна ситуація – гаряча олія починає бризкати в різні боки. Це не лише погіршує процес приготування, а й може стати причиною опіків. УНІАН розповідає, як зменшити ризик та зробити процес смаження безпечнішим.

Чому олія бризкає під час смаження?

Основна причина – волога, яка потрапляє на поверхню. Адже нагріваючись та випаровуючись, вода провокує інтенсивне розбризкування жиру. Також іноді причиною може стати та неякісне масло або м’ясо, в яких може бути забагато вологи.

Що робити, щоб уникнути бризок: