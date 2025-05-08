Під час смаження олія бризкає в різні боки: як уникнути неприємної ситуації
Смажте продукти на сухій поверхні, щоб зменшити ризик потрапляння вологи в олію
Під час смаження нерідко трапляється неприємна ситуація – гаряча олія починає бризкати в різні боки. Це не лише погіршує процес приготування, а й може стати причиною опіків. УНІАН розповідає, як зменшити ризик та зробити процес смаження безпечнішим.
Чому олія бризкає під час смаження?
Основна причина – волога, яка потрапляє на поверхню. Адже нагріваючись та випаровуючись, вода провокує інтенсивне розбризкування жиру. Також іноді причиною може стати та неякісне масло або м’ясо, в яких може бути забагато вологи.
Що робити, щоб уникнути бризок:
- Смажте на сухій поверхні, щоб зменшити ризик потрапляння вологи в олію.
- Нагрівайте масло на слабкому, а не на сильному вогні, попередньо закривши посуд кришкою, щоб бризки залишилися всередині та не розлетілися по кухні. Тобто в цьому випадку стріляти масло все одно буде – але не так сильно, а наслідки будуть мінімізовані.
- Добре просушуйте продукти перед смаженням, щоб уникнути бризок. Наприклад, якщо ви вважаєте, що шматок м’яса попався занадто вологий, то такий продукт краще заздалегідь обсушити на паперовому рушнику. А після – обсмажувати поступово на маленькому вогні, поки вся волога не випарується.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter