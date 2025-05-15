Експерти зазначають, що на оливковій олії можна смажити, однак потрібно враховувати особливості цього продукту

Оливкова олія вважається однією з найкорисніших, особливо в сирому вигляді – у салатах та заправках до страв. Проте дехто обирає її й для смаження, однак не вся оливкова олія добре для цього підходить. «24 канал» розповідає на якій оливковій олії можна смажити.

Чи можна смажити на оливковій олії?

Експерти зазначають, що на оливковій олії можна смажити, однак потрібно враховувати особливості цього продукту. Наприклад, нерафіновані види оливкової олії краще використовувати тільки для салатів та соусів.

Окрім цього, експерти зазначають, що оливкова олія не так окиснюється та гідрується, як інші олії, бо багата на мононасичені жири. Тому ідея про те, що смажити на ній корисніше для здоров’я, має під собою доказове підґрунтя.

На якій оливковій олії можна смажити?

Обирайте олію з високою температурою димлення. Для цього підійдуть: