Пісні пряники на варенні та олії. Рецепт дня
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Пісні пряники стануть чудовим доповненням до чаювання під час Різдвяного посту. Вони готуються без яєць, молока та вершкового масла, а приємної солодкості їм надає звичайне варення. Тісто замішується швидко, з доступних інгредієнтів, тому приготування не потребує багато часу. З цієї кількості продуктів вийде приблизно 25–30 м’яких і ароматних пряників. Рецепт опублікував сайт Shuba.
Інгредієнти
|Варення
|350 г
|Пшеничне борошно
|400 г
|Рафінована соняшникова олія
|80 мл
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Сіль
|1 г
|Ванільний цукор
|1 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Просійте в глибоку миску 350 г борошна. Додайте сіль, ванільний цукор і розпушувач, після чого добре перемішайте сухі інгредієнти.
Крок 2
Зробіть у борошні заглиблення, влийте соняшникову олію та додайте варення. Замісіть м’яке, трохи липке тісто. Якщо воно надто прилипає до рук, поступово додайте решту борошна.
Крок 3
Розігрійте духовку до 180 °C, а деко застеліть пергаментом.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розділіть тісто на дві частини. Сформуйте з кожної довгий джгут і наріжте його на 10–15 однакових шматочків.
Крок 5
Скачайте з кожного шматочка кульку, викладіть на деко та злегка притисніть долонею.
Крок 6
Випікайте пряники 20–25 хвилин, доки вони трохи не підрум’яняться.
Крок 7
Дістаньте готову випічку з духовки та дайте їй трохи охолонути. За бажанням прикрасьте цукровою пудрою або пісною глазур’ю.