Пісні пряники стануть чудовим доповненням до чаювання під час Різдвяного посту. Вони готуються без яєць, молока та вершкового масла, а приємної солодкості їм надає звичайне варення. Тісто замішується швидко, з доступних інгредієнтів, тому приготування не потребує багато часу. З цієї кількості продуктів вийде приблизно 25–30 м’яких і ароматних пряників. Рецепт опублікував сайт Shuba.

Інгредієнти Варення 350 г Пшеничне борошно 400 г Рафінована соняшникова олія 80 мл Розпушувач 1 ч. л. Сіль 1 г Ванільний цукор 1 г Спосіб приготування: Крок 1 Просійте в глибоку миску 350 г борошна. Додайте сіль, ванільний цукор і розпушувач, після чого добре перемішайте сухі інгредієнти. Крок 2 Зробіть у борошні заглиблення, влийте соняшникову олію та додайте варення. Замісіть м’яке, трохи липке тісто. Якщо воно надто прилипає до рук, поступово додайте решту борошна. Крок 3 Розігрійте духовку до 180 °C, а деко застеліть пергаментом. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розділіть тісто на дві частини. Сформуйте з кожної довгий джгут і наріжте його на 10–15 однакових шматочків. Крок 5 Скачайте з кожного шматочка кульку, викладіть на деко та злегка притисніть долонею. Крок 6 Випікайте пряники 20–25 хвилин, доки вони трохи не підрум’яняться. Крок 7 Дістаньте готову випічку з духовки та дайте їй трохи охолонути. За бажанням прикрасьте цукровою пудрою або пісною глазур’ю.