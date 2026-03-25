Желатинова глазур вважається однією з найзручніших для паски, однак іноді вона залишається липкою, щоб ви не робили. І причина криється у помилках під час приготування або нанесення. «Погляд» розповідає, чому ж желатинова глазур липне.

Найчастіше глазур липне через неправильні пропорції. Звичний рецепт: 200 грамів цукру, 50 мілілітрів води, 7-10 грамів желатину. Але якщо ви додасте забагато води або замало желатину – глазур вийде липкою. Також причиною липкості може бути цукор. Він діє як консервант, але якщо цукор не розчиниться у сиропі, то почне притягувати вологу. До глазурі варто додавати лимонний сік, який стабілізує гель і цукор не кристалізується.

Желатин теж може зіпсувати глазур, якщо набухає нерівномірно. Його варто замочувати в холодній воді на 20-30 хвилин, не в гарячій – інакше з’являться грудки, що не розчиняться. Окрім цього найкраще використовувати свіжий желатин, адже якщо желатину вже рік, він слабшає на 20-30%.

Висока вологість теж може стати однією з причин липкості. У спекотне літо чи дощову весну повітря наповнює глазур вологою, роблячи її липкою. Тому використовуйте осушувач або готуйте глазур в сухому приміщенні.

Важливу роль відіграє й температура. Якщо наносити глазур на теплу випічку, глазур може довше залишатися м’якою і липкою. Найкраще наносити глазур на паску кімнатної температури. Сама ж глазур перед нанесенням повинна охолонути до 30°C перед нанесенням.