Маршмелоу – це не тільки улюблені дитячі солодощі, а й чудова основа для глазурі

Ароматна та пухка паска – справжня окраса великоднього кошика. Цього року ви можете спробувати нову та незвичну глазур з маршмелоу. Вона не кришиться, не обсипається та готуються всього за кілька хвилин. ТСН розповідає, як приготувати глазур із маршмелоу та не помилитись.

Маршмелоу – це не тільки улюблені дитячі солодощі, а й чудова основа для глазурі. На сторінці Nom Nom розповіли, що в його складі вже є цукор, желатин та стабілізатори, які створюють тягучу та еластичну текстуру. Завдяки цьому глазур із маршмелоу:

Має глянцеву, блискучу поверхню. Не тріскається під час висихання.Довго зберігає м’якість. Не розтікається, а гарно тримається на верхівці паски.

Інгредієнти

маршмелоу;

лимонний сік – 1 ст. л.

Як приготувати:

Розріжте великі шматочки маршмелоу на менші, щоб вони швидше розплавилися. Покладіть маршмелоу до глибокої миски, додайте лимонний сік. Поставте миску до мікрохвильової печі на 20 секунд. Вийміть і перемішайте ложкою. Ще 3-4 рази нагрівайте по 10-15 сек, щоразу перемішуючи. Суміш має стати тягучою, однорідною, без грудочок. Якщо ви вирішили, що глазур готова, обережно вилийте її на верхівки охолоджених пасок. Робіть це оперативно, адже глазур швидко застигає.

Корисні поради

Не перегрівайте маршмелоу, адже вони можуть легко підсмажитись. А також пам’ятайте, що глазур густіє вже за кілька хвилин, тому наносити її треба одразу після приготування та декорувати швидко.

Також глазур можна підфарбовувати, спробуйте додати краплю харчового барвника, щоб отримати потрібний колір.